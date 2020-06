Vor wenigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass die Bank of America bei Wirecard fast vollständig ausgestiegen war und nur noch 0,01 Prozent an dem DAX-Konzern hielt. Dies geschah am 22. Mai.Nur vier Tage später hat sich die Situation wieder völlig verändert. Bank of America erhöht am 26. Mai ihren Anteil an Wirecard auf 5,56 Prozent. Auf diesem Niveau waren die Amerikaner schon früher. Die direkten Anteile machen 0,38 ...