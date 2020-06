Die Energie beim Abwärtstrend im März kommt allmählich auch bei der aktuellen Aufwärtsdynamik zum Tragen. Auch wenn die Umsätze noch nicht so hoch sind, wie in der Crash-Phase, ziehen diese langsam wieder an. Gestern konnte der deutsche Leitindex dynamisch zulegen und ließ keinen Zweifel daran, dass sich die Stimmung zunehmend aufhellt. Auch der Stochastik-Indikator hat nach kurzen Anzeichen, es könnte ein Verkaufssignal bevorstehen, wieder nach oben gedreht. Seit Mitte Mai hat sich nun ein Aufwärtstrend etabliert, der kaum eine Korrektur gesehen hat. Im Bereich zwischen rund 12.500 und 13.000 Punkten befindet sich der nächst Widerstand. Dieser stellte vor dem Crash eine wichtige Unterstützungszone dar. Es wäre überraschend, wenn der DAX diese Zone ohne Korrekturbewegung überwinden würde. Gleichwohl ist ein Test der Widerstandszone in den kommenden Tagen zu erwarten. Anschließend sollte es zu einer Beruhigung und einer etwas leichteren Tendenz kommen.