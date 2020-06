Mit Schwung von Hoch zu Hoch

Der Aufschwung an den Aktienmärkten hat in den vergangenen Tagen und Wochen eine Dimension erreicht, die so sicher nur wenige Marktteilnehmer für möglich gehalten hätten. Trotzdem notieren viele Indizes, wie zum Beispiel der DAX, immer noch deutlich unter ihren „Vor-Corona-Hochs“. Bei dem wikifolio „ ">GrindAndHomerun “ von Andreas Lindemann sieht das ganz anders aus. Hier wurde in dieser Woche zum wiederholten Male ein neues Allzeithoch markiert. Seit dem Start vor etwas weniger als vier Jahren gelang dem Trader eine Performance von 146 Prozent oder durchschnittlich 26 Prozent pro Jahr. Gleichzeitig konnten die maximalen Verluste auf lediglich 25 Prozent beschränkt werden. Und das in einem keinesfalls einfachen Marktumfeld. Um noch mal auf den DAX zu kommen: Der konnte in diesem Zeitraum bei deutlich höheren Drawdowns nicht mal 20 Prozent zulegen.

Abwägung von Chancen und Risiken

Bei seinen meist kurz- bis mittelfristig angelegten Trades konzentriert sich Lindemann auf Situationen, die seiner Meinung nach „ein besonders vorteilhaftes Chancen-Risiko-Verhältnis aufweisen könnten“. Dabei kombiniert er die Analyse der Fundamentaldaten („zur Ideenfindung“) mit der Charttechnik („für das Timing“). In der zweiten Mai-Hälfte gelang ihm so zum Beispiel bei der TUI-Aktie innerhalb weniger Tage ein Gewinn von über 50 Prozent.

Das wikifolio „ ">GrindAndHomerun “ enthält neben acht Aktien zurzeit auch zwei Produkte, bei denen der Trader mit einem kleinen Hebeleffekt auf steigende Kurse beim DAX und dem Nasdaq 100 setzt. Beim deutschen Leitindex beschert ihm das aktuell ein Plus von 44 Prozent. In das Indexzertifikat auf das bislang so erfolgreiche Musterdepot haben Anleger gut 100.000 Euro investiert.