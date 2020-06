Die Magie der runden Marken

Neben der Entscheidung der Europäischen Zentralbank über die weitere Geldpolitik am heutigen Donnerstag, warten die Anleger in dieser Woche auch mit Spannung auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird. Und gestern bekamen die Anleger darauf bereits einen Vorgeschmack. Der Bericht des Personaldienstleisters ADP lieferte erste Hinweise auf die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den USA. Und er fiel deutlich besser aus als erwartet.

Unter dem Strich wurden demnach im Mai 2,76 Millionen Stellen gestrichen. Damit hat sich die Entlassungswelle zwar erwartungsgemäß fortgesetzt – allerdings einerseits deutlich langsamer als erwartet und andererseits bei weitem nicht mehr so schnell wie im Vormonat. Experten hatten mit 9 Millionen weniger Arbeitsplätzen gerechnet, nach einem Stellenabbau in Höhe von mehr als 19,5 Millionen im April – das waren so viele wie noch nie in einem Monat.