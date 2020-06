---------------------------------------------------------------------------

neubauwerte.de - Dr. Lübke & Kelber und INDUSTRIA WOHNEN starten Vertriebsplattform für Neubau-Eigentumswohnungen



- Innovatives Vermarktungskonzept für mittelständische Bauträger und Projektentwickler



Frankfurt am Main, 04. Juni 2020 - Der deutsche Wohnimmobilienmarkt kennt seit über einer Dekade nur steigende Nachfrage und anziehende Preise. In der jetzigen, durch Corona ausgelösten Krise zeigt er sich sehr stabil. Wohninvestitionen sind unverändert gefragt, Investitionsoptionen gesucht. Was sich ändert sind Vertriebswege, Marketing und die Ansprache von Eigennutzern und Kapitalanlegern. Die digitale Kundenansprache und Kundenbetreuung werden für professionelle Vertriebe zunehmend zum erfolgskritischen Faktor. Deshalb bündeln die beiden Immobilienspezialisten Dr. Lübke & Kelber und INDUSTRIA WOHNEN ihre Aktivitäten und ihren Track Record im Neubau-Wohnungsvertrieb in der gemeinsamen Marke "Neubauwerte". Das Angebot der gleichnamigen digitalen Vertriebsplattform zielt gleichermaßen auf die Bedürfnisse mittelständischer Bauträger und Immobilienentwickler sowie Eigennutzer und Kapitalanleger ab.

Hierfür haben beide Gesellschaften das Gemeinschaftsunternehmen NBW Vertriebs GmbH gegründet, das die Plattform neubauwerte.de betreibt. Der Start des bundesweit agierenden Online-Portals ist im Mai mit dem Angebot der ersten Objekte im virtuellen Showroom erfolgt. Dort vereint Neubauwerte innovative Vermarktungskonzepte von Neubau-Eigentumswohnungen für Bauträger und Projektentwickler sowie umfangreichen Service für die Käufer als Eigennutzer oder Kapitalanleger.



Optimiertes Marketing und erhöhte Vertriebsgeschwindigkeit als Ziel Im Spannungsfeld zwischen hoher Nachfrage nach modernem Wohnraum und begrenzter Verfügbarkeit von Flächen bieten sich Chancen für Initiatoren und Investoren. Gleichzeitig erfordern die Preisentwicklung für Grundstücke, gestiegene Baukosten und eine stärkere Mietenregulierung flexible Lösungen in der Projektsteuerung, Finanzierung und im Vertrieb. Das stellt vor allem mittelständische Bauträger und Immobilienentwickler vor neue Herausforderungen. Banken erwarten zur Reduzierung des Risikos eine breit aufgestellte Finanzierung und hohe Vorvertriebsquoten, was wiederum eine hohe Vertriebsgeschwindigkeit voraussetzt. Hinzu kommt, dass die Digitalisierung auch den Immobilienmarkt längst erreicht hat. Dies hat zur Folge, dass sich regionale Anbieter neuen Wettbewerbern ausgesetzt sehen und bei den potenziellen Erwerbern die Ansprüche an begleitende Dienstleistungen steigen. neubauwerte.de bietet Endkunden ein umfangreiches Serviceangebot, das die Kaufentscheidungsphase, die Begleitung des Kaufprozesses und auch die laufende Betreuung der Immobilie umfasst. Diese Angebote reichen von der Markt- und Standortanalyse, über die virtuelle Wohnungsbegehung, Sonderwunsch-Management, bis hin zur Erstvermietung oder Eigentumsverwaltung.