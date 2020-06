Wenn die Daimler-Aktie nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Tage wieder auf das Niveau von Ende Mai 2020 korrigiert, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Im Zuge der für viele Marktbeobachter überraschend starken Aufwärtsbewegung der Aktienmärkte konnten sich auch die Kurse der Automobilhersteller, wie beispielsweise jener der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) deutlich von ihren Tiefstständen distanzieren. Notierte die Aktie noch am 20.3.20 bei 21,05 Euro, so wurde sie am 3.6.20 um 81 Prozent höher bei 38,19 Euro gehandelt. Besonders in den vergangenen Tagen beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung noch einmal. Nach dem für die Automobilindustrie enttäuschenden Konjunkturpaket der Regierung stürzte die Daimler-Aktie im frühen Handel des 4.6.20 allerdings wieder um fünf Prozent ab.

Für Anleger, die den jüngsten Kursanstieg der Daimler-Aktie als übertrieben einschätzen und die in den nächsten Wochen zumindest auf eine Gegenbewegung im neu gestarteten Bullenmarkt setzen wollen, könnte eine Investition in Short-Hebelprodukte interessant sein.