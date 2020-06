Wiederaufnahme des interkontinentalen Verkehrs - Die Lufthansa fliegt von München aus wieder in die USA. Zum ersten Mal seit dem 13. März startete am Mittwoch ein Airbus 350 nach Los Angeles.

Schon am Dienstag war eine Maschine nonstop nach Chicago geflogen. Normalerweise gibt es in München 1150 Abflüge und Landungen pro Tag. Am heutigen Mittwoch waren es 85. Wenn auch mit kleinen Schritten lernt der Kranich wieder zu fliegen, so will die Lufthansa regelmäßig nach Brüssel, Mailand, Rom, Wien, Zürich und Tel Aviv fliegen und ab Mitte Juni San Francisco, Montreal, Delhi und Seoul sowie weitere 30 europäische Städte anfliegen.