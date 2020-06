Bei Hypoports Beteiligung FINMAS GmbH ändert sich der Partner des Berliner Unternehmens, das an der Gesellschaft mit 50 Prozent der Anteile beteiligt ist. Bisher hielt der Ostdeutsche Sparkassenverband die anderen 50 Prozent der FINMAS-Anteile, verkauft diese aber nun rückwirkend zum Jahresbeginn 2020 an die Finanz Informatik GmbH & Co. KG, den zentralen IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe. An der Hypoport-Beteiligung ...