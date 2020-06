Banyai geht, Issler übernimmt | Neuerlicher Führungswechsel bei Jupiter

Ende Mai haben die Aktionäre des börsennotierten Investmentmanagers Jupiter der Übernahme von Merian Global Investors durch Jupiter zugestimmt. Infolgedessen strukturiert Jupiter die Führungsebene seines globalen Vertriebsteams um, was mit personellen Veränderungen einhergeht. Die neuen Mitarbeiter werden ihre Tätigkeit unmittelbar nach dem rechtmäßigen Abschluss der Übernahme aufnehmen, die noch der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden bedarf und für Juli erwartet wird.

Im Zuge der Veränderung und in Übereinkunft mit dem globalen Vertriebsteam ernennt Jupiter Dominik Issler zum neuen Head of Germany and Austria. Folglich verlässt Karl Banyai das Unternehmen. Seit seinem Eintritt im Jahr 2014 hatte Banyai erfolgreich das Österreich-Geschäft von Jupiter verantwortet und maßgeblich aufgebaut und wurde letzten September zum Head of Germany and Austria ernannt.