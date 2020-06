Nostalgische Schmucksaison 2020 - welche Kette passt zu meinem Outfit?

Mut zum nostalgischen Schmuck stellt 2020 einen unglaublichen Kontrast zu den teilweise exzentrischen Modellen dar, die in der diesjährigen Saison die Welt der Mode beeinflussen. Vor allem tragbarer Schmuck liegt dieses Jahr im Trend. Hoch im Kurs steht schlichte und filigrane Optik mit schimmernden Perlen oder Diamanten, alles mit vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten. Ob elegante Ringe oder schlichte Ohrstecker, zarte Ketten mit Anhängern, der Trend 2020 ist vielseitig und für jede Frau lässt sich ein Schmuckstück finden. Doch gerade bei der Wahl einer Kette gelten einige Regeln. Welche Kette zu welchem Ausschnitt? Das erfahren Sie am Ende des Artikels!

Armreifen

Schmale, fast dünne Armreifen feiern 2020 ihre glorreiche Rückkehr. Die Armreifen finden Sie im indischen Bollywood Stil, in Gold mit vielen kleinen glitzernden Steinen, in der Art der Cartier Love Bracelets oder mit kleinen, bunten Perlen verziert. Das liegt ganz vorne im Trend. Mit einfachen goldenen Armreifen kombiniert, rundet es die Optik in dieser Saison ab.

Schmuck mit Perlen

Nostalgischer Schmuck mit Barock-Perlen, auch der klassischen Perle, gelten seit einem Jahr als angesagt und der Trend bleibt auch wieder 2019. Perlenschmuck wie zu Omas Zeiten ist bei Modebewussten wieder gefragt. Ob als lange Chanel Kette oder kurz, kombiniert mit Goldschmuck - Perlen gelten als der Renner in diesem Jahr.

Religiöser Schmuck

Besonders beliebt bei den Damen sind feine Halsketten mit Kreuz- oder Madonnen-Anhänger in dieser Saison. Auch Ohrringe mit kleinen Kreuzen werden wieder ganz neu in der Modewelt entdeckt. Was früher für ältere Damen beim Besuch in der Kirche ein Muss war, gilt heute als absolut modisches Statement.

Schmuckdesign aus dem alten Rom

Gegensätze, wie filigrane Halsketten mit dezenten oder massiven Münzen als Anhänger, gelten als Statement beim Schmuck in diesem Jahr. Fußkettchen, Ohrringe, Armbänder mit Münzanhängern, die wie antike Zahlungsmittel aus dem alten Rom wirken, passen hervorragend zu fließenden, leichten Kleidern in diesem Sommer. Tragen Sie drei oder mehr Ketten übereinander und Sie liegen voll im Trend.

Broschen

Die Brosche war lange aus der Mode und ist wieder im Kommen! Als Verschluss für ein Halstuch, am Strickpullover oder als Blickfang am schwarzen Abendkleid, die Brosche findet ihren Weg zurück in die Modesaison 2020. Was früher nur für alte Damen als chic galt, ist jetzt für junge Damen stylish. Auch am Blazer oder am Mantel erlebt die Brosche eine Renaissance. Oder als Haarklammer! Broschen mit Label sind in diesem Jahr sehr gefragt, dank französischer Modedesigner.