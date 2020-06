Daimler hat den Dieselmotor OM 651 zwischen 2008 bis 2016 in zahlreichen Modellreihen genutzt – auch in Dieselfahrzeugen der A-Klasse. Daher besteht laut Kraftfahrt-Bundesamt auch bei den beliebten Kompaktlimousinen der Daimler AG der Verdacht, dass illegale Abschalteinrichtungen eingebaut wurden.

Zahllose Daimler-Modelle weltweit sind im Zuge des Abgasskandals von Rückrufen zum Softwareupdate betroffen, darunter auch verpflichtende Rückrufe durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Die Daimler AG kämpft inzwischen mit Millionen Klagen von getäuschten Kunden. Auch in der Mercedes A-Klasse wurde offenbar ein Motor verbaut, bei dem der Verdacht auf eine illegale Abschalteinrichtung besteht: der Motor mit der Bezeichnung OM 651.

Amtliche Rückrufe der Mercedes A-Klasse

Der Stuttgarter Autokonzern beteuert zwar immer wieder, keine illegalen Abschalteinrichtungen zu verwenden, doch das KBA hat schon mehrere verpflichtende Rückrufe für diverse Mercedes-Dieselmodelle der Abgasnormen 5 und 6 angeordnet. Allein 2018 waren europaweit rund 670.000 Fahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 6b betroffen, davon wurden etwa 280.000 in Deutschland zugelassen. Auch das Jahr 2020 startete mit Rückrufen von Daimler-Dieselfahrzeugen wegen illegaler Abschalteinrichtungen: Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) gab im Januar 2020 weitere amtliche Rückrufe von Daimler-Fahrzeugen wegen Abgasmanipulationen durch Abschalteinrichtungen bekannt.

Laut dem Magazin „Der Spiegel“ hat Daimler dem Kraftfahrt-Bundesamt außerdem zwei weitere Abschalteinrichtungen in der Abgassteuerung gemeldet, die zurzeit überprüft werden. Wenn es sich dabei um unzulässige Abschalteinrichtungen handelt, droht der Daimler AG ein weiterer verpflichtender Rückruf, der die Mercedes-Modelle der A-Klasse und B-Klasse betrifft. Der Motor mit der verdächtigen Abschalteinrichtung wird zwar von Renault bezogen, doch die Programmierung und Kalibrierung der Motoren wird von Daimler vorgenommen. Sollte sich der Verdacht erhärten, droht schon wieder ein amtlicher Rückruf tausender Autos.

Verbraucherfreundliches Urteil des EuGH erwartet

Wegen Verletzung der Aufsichtspflicht hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart im September 2019 bereits ein Bußgeld in Höhe von 870 Millionen Euro gegen die Daimler AG verhängt – und auch andere Gerichte zweifeln an der Unschuld des Konzerns und haben ihn zur Zahlung hoher Schadensersatzsummen verurteilt. Die Richter sind ist der Ansicht, dass die Fahrzeuge durch ein „Thermofenster“ manipuliert wurden.

Ein ausstehendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum Abgasskandal. wird in diesem Kontext mit Spannung erwartet: eine Grundsatzentscheidung zum sogenannten Thermofenster. Am 30. April 2020 hat die EuGH-Generalanwältin Eleanor Sharpston in ihrem Schlussantrag vom bereits erklärt, dass sie Abschalteinrichtungen grundsätzlich für unzulässig hält, wenn dadurch die gesetzlichen Emissionsgrenzen überschritten werden.

In der Regel folgen die EuGH-Richter den Erklärungen der Generalanwälte in ihrem Urteil. Dann wäre die Abschalteinrichtung Thermofenster, die auch von Daimler genutzt wird, eindeutig illegal. Klagende Mercedes-Dieselfahrer hätten dann vor Gericht noch bessere Erfolgsaussichten auf eine Erstattung des Kaufpreises gegen Rückgabe des Fahrzeugs.

Beste Aussichten auf Schadensersatz

Zahlreiche Gerichte in Deutschland haben bereits im Sinne der Verbraucher entschieden. Die Hersteller wurden meistens aufgefordert, das betroffene Fahrzeug zurückzunehmen und den Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung zu erstatten.

