M&G-Fondsmanager Chatley sieht neue Chancen für europäische Unternehmensanleihen

„Die Prognosen zu Beginn des Jahres 2020 gingen von einer durchschnittlichen Entwicklung an den Bondmärkten mit leicht positiven Renditen aus. Investoren sollten die Risikoaufschläge in ihren Portfolios reduzieren – so damals die Meinung vieler Marktbeobachter. Mit anderen Worten: Long bei BBB-Anleihen, nachrangigen Verbindlichkeiten und High-Yield-Papieren.

Wir hatten unsere Portfolios entgegengesetzt aufgestellt, da wir diese Titel für stark überbewertet hielten. So waren die Risikoaufschläge zwischen BBB und AA nahezu auf dem niedrigsten Niveau in zehn Jahren. Ähnlich sah es auch bei nachrangigen Schuldtiteln aus, oder bei den Spreads von Hochzinsanleihen über Investment Grade. Die Bewertungen der BBBs waren so hoch, dass sie das Ausfallrisiko der Anleger kaum kompensierten. Wenn man dann die Liquiditäts-, Volatilitäts- und andere Risiken wieder dazu addierte, war die Risikoprämie negativ. Ohne die Krise vorherzusehen, haben wir daher in dieser Zeit das Kreditrisiko in unseren europäischen Investment-Grade-Anleiheportfolios untergewichtet.

Auswahl auf starke Titel konzentrieren