"Käufer von Nachhaltigkeitsfonds wollen wirklich etwas verändern"

In einem kürzlich veröffentlichten Research-Papier vertreten Sie die Ansicht, das intrinsische soziale Präferenzen von zentraler Bedeutung für die Wahrscheinlichkeit sind, mit der ein Anleger nachhaltige Aktienfonds hält. Können Sie uns erklären, was Sie mit sozialen Präferenzen meinen und weshalb Sie diese Erkenntnis für so wichtig halten?

„Wenn ich von sozialen Präferenzen und Nachhaltigkeit spreche, beziehe ich mich stets auf die Ziele zur nachhaltigen Entwicklung der UN. Diese decken unterschiedliche Aspekte ab – vom Kampf gegen den Klimawandel über angemessene Arbeitsbedingungen und Wirtschaftswachstum bis hin zu sauberem Wasser und Gleichbehandlung der Geschlechter. Das ist meine allgemeine Sichtweise in Bezug auf Nachhaltigkeit.“