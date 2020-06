Die zinslose Zeit wird zum Leidwesen der Anleger wohl noch weiter anhalten. Deshalb wird für Investoren auf der Suche nach wahrnehmbaren Renditen auch in den nächsten Jahren kein direkter oder indirekter Weg am Aktienmarkt vorbeiführen.

Höchstwahrscheinlich müssen wir auch in den nächsten Jahren auf risikolose Zinseinkünfte, wie sie Sparbücher oder Geldmarktveranlagungen in lang vergangenen Zeiten ermöglicht hatten, verzichten. Für Anleger, die dem Kaufkraftverlust ihres Kapitals entgegenwirken wollen, führt daher kein Weg am Aktienmarkt vorbei. Das Investment in eine einzelne Aktie oder einen Aktienindex ist naturgemäß mit dem Risiko von Kursverlusten verbunden. Auch das indirekte Investment in eine Aktie über den Weg eines Discount- oder Bonus-Zertifikates ist mit Risiken verbunden. Allerdings reduziert der verbilligte Einstieg in eine Aktie via Discount-Zertifikat das prozentuelle Verlustrisiko des direkten Aktienkaufs.

In Kombination mit einem soliden Basiswert bieten Discount-Zertifikate realistische Chancen auf Renditen weit oberhalb der Inflationsrate. In Kombination mit einem möglichst stabilen Basiswert, wie es derzeit nichtzyklische Konsumgüteraktien sind, zu denen auch die Henkel Vzg.-Aktie (ISIN: DE0006048432) zählt, können Anleger in den nächsten Monaten hohe Rendite erwirtschaften.