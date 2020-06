WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag erneut mit klaren Gewinnen geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX erhöhte sich um weitere 0,95 Prozent auf 2388,91 Punkte. Damit verbuchte der Aktienmarkt bereits den dritten klaren Gewinntag in Folge. Der ATX zog an den drei Handelstagen im Juni in Summe bereits um sieben Prozent an.

An den europäischen Leitbörsen herrschte nach dem jüngsten Aufwärtsschub hingegen eine gebremste Stimmung. Die kräftige Aufstockung der Corona-Hilfen durch die EZB konnte hier nicht weiter beflügeln. Im Kampf gegen die beispiellosen wirtschaftlichen Folgen der Virus-Pandemie erhöhen Europas Währungshüter ihren Einsatz massiv. Die EZB stockt ihr Corona-Notkaufprogramm für Anleihen um 600 Milliarden Euro auf 1,35 Billionen Euro auf.