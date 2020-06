Nokia hat die Probleme mit selbstentwickelten Chipsätzen für Basisstationen nach eigenen Angaben gelöst. Das ist eine positive Entwicklung. Stark ist für die Analysten der DZ Bank zudem, dass die Finnen immer mehr Kunden außerhalb des Telekomsektors bekommen. So hat man im ersten Quartal 30 Industriekunden neu gewinnen können.Die Probleme von Huawei könnten positive Auswirkungen auf Nokia haben. So will Großbritannien den ...