Lufthansa fährt den Betrieb weiter hochDie Lufthansa will ihren Flugplan in den kommenden Wochen deutlich ausbauen. Bis September sollen 90 Prozent der Kurz- und Mittelstrecken wieder angeboten werden. Bei den Langstrecken soll die Quote auf 70 Prozent steigen. Ziel ist es, möglichst rasch wieder möglichst viele Ziele anzufliegen.Von Frankfurt und München will die Lufthansa ab Herbst wöchentlich wieder mehr als 100 Mal ...