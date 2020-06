Accentro Real Estate macht im ersten Quartal einen Umsatz von rund 15 Millionen Euro, das liegt auf Höhe des Vorjahreswerts. Das EBIT sinkt von 2,0 Millionen Euro auf 0,423 Millionen Euro. Die angedachte Dividende für 2019 wird stattdessen in das weitere Wachstum investiert. Das sollte sich in den kommenden Quartalen bemerkbar machen.Für 2020 rechnet Accentro weiter mit einem leichten Plus beim Umsatz, das EBIT soll auf ...