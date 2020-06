Grammer will Kreditrahmen erhöhen – Kapitalerhöhung wird vorbereitet

Grammer will seine Kreditlinien erweitern. Die aktuelle Krise macht dies nötig. Mit den Banken ist man in Gesprächen. Grammer bewertet diese als fortgeschritten. Man will den bestehenden Kreditrahmen um 235 Millionen Euro erhöhen. Damit will man die aktuelle Ausnahmesituation überbrücken. Neben den Hausbanken spricht man auch mit der KfW. Hier richtet sich der Fokus auf das Corona-Sonderprogramm.Eine Dividende für 2019 soll ...