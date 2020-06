DAX-Bullen feuern auf allen Zylindern (CMC Espresso 5.6.20)

Buy the Dip in May and don't go away scheint das Muster dieses Sommers zu sein. Fahnenstangen an der Börse sehen zwar gut aus, kaufen sollte man sie aber nicht. Dennoch kommen bei Rücksetzern immer wieder überzeugte Käufer in den Markt - so auch gestern beim Test der Marke von 12319 Punkten, die für den Moment damit zur neuen hoch gelegenen Unterstützung wird.

Lesen Sie den kompletten Kommentar unter

https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/dax-bullen-f ...