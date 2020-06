TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Vor den US-Arbeitsmarktdaten haben die asiatischen Aktienmärkte am Freitag weiter zugelegt. Nach einer insgesamt sehr starken Woche habe der Risikoappetit der Anleger in Asien aber leicht abgenommen, erklärte Stephen Innes vom Wertpapier-Finanzdienstleister AxiCorp. Die Gewinne fielen nicht mehr ganz so deutlich aus.

Der japanische Leitindex Nikkei-225 schloss mit plus 0,74 Prozent auf 22 863,73 Punkten und legte damit im Wochenverlauf um 4,5 Prozent zu.

In China gewann der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen im späten Handel 0,33 Prozent auf 3995,36 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong rückte um 0,67 Prozent auf 24 530,64 Punkte vor und ist im bisherigen Wochenverlauf damit bereits um rund 6 Prozent gestiegen./ck/jha/