Gold stabil, EZB druckt weitere 600 Mrd Euro

EZB weitet Notkaufprogramm für Anleihen um 600 auf 1.350 Mrd Euro aus.Die Verlängerung der Konkursverschleppung des Papierkreditgeldscheinsystems begann am 12. März 2020 mit einer Finanzspritze der Fed in Höhe von 1.500 Mrd $ und wird bis heute von Meldungen über einen Virus verdeckt.Vgl. Prognosen im Vortrag auf der Edelmetallmesse München 2013:Die Finanzkrise II wird deutlich schlimmer als die Finanzkrise IDie Schieflagen im Finanzsystem sind größerDie Bonität der Schuldner ist schlechterDurch die Verlagerung der Haftung auf die Sparer (vgl. Zypern) wird die Finanzkrise II viel stärker auf die Realwirtschaft durchschlagenDie Sparer und Leistungsbezieher werden durch niedrige Zinsen und höhere Steuern, Vermögensabgaben und andere Repressionen auseinandergenommenDie unheilvolle Allianz aus Zentralbanken, Banken und Regierungen ist dabei, sich in der Krise sogar noch zu verfestigen. Dabei werden demokratische Strukturen weiter abgebautDie EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwachen Dollar nach (aktueller Preis 48.294 Euro/kg, Vortag 48.752 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.