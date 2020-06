Potenzielle Käufer gönnen dem Aktienmarkt zurzeit keine Pause und steigen bei jedem noch so kleinen Rücksetzer ein. Für den Deutschen Aktienindex stehen allein in dieser durch Pfingsten verkürzten Handelswoche fast 1.200 Punkte Plus in den Büchern. Und heute Morgen sieht es danach aus, als würde der nächste Schwung Pessimisten das Handtuch werfen und auf den immer schneller fahrenden Börsenzug aufspringen. Und es dürften wahrlich nicht die letzten sein, die noch an der Seitenlinie stehen und ihr Pulver ob der vielen Risiken und Unsicherheiten trocken halten.

Regierungen und Zentralbanken scheinen Angst zu haben, dass der Aufschwung nicht in dem Maße eintreten wird wie erhofft. Sie stimulieren den Markt lieber stärker als vielleicht nötig und laufen damit Gefahr, eine Spekulationsblase aufzubauen. Am Ende weiß man nicht, welchen Weg das zusätzliche Geld nehmen wird. Es kann auch gut sein, dass damit lediglich Anleihekäufer und spekulative Exzesse gefördert werden, die Realwirtschaft aber als Verlierer dastehen wird, weil das Geld niemals bei denjenigen ankommt, für die es eigentlich gedacht war.