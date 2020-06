Paions Aktienkurs hat in den letzten Tagen eine weitere Kursrallye vollzogen. Wir hatten zuletzt am 2. Juni vor Handelsstart auf die Kurschancen charttechnischer Kaufsignale hingewiesen - da lagen die Indikationen für die Paion Aktie nach dem langen Pfingstwochenende noch bei 2,29/2,31 Euro. Gestern erreichte der Anteilschein des Aachener Biopharma-Unternehmens in der Spitze 2,58 Euro, der XETRA-Schlusskurs wurde bei 2,56 Euro mit 2,4 ...