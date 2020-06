FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Freitag an seinen Höhenflug vom Vortag angeknüpft und etwas weiter zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kletterte in der Spitze bis auf 1,1384 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit März. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1349 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1250 (Mittwoch: 1,1194) Dollar festgesetzt.

Die deutliche Aufstockung der Corona-Hilfen durch die EZB hatte den Euro am Donnerstag angetrieben. Die Währungshüter stockten das Corona-Notkaufprogramm für Anleihen kräftig um 600 Milliarden auf 1,35 Billionen Euro auf. Die Ausweitung war noch stärker als von vielen Ökonomen erwartet worden war.