Im Krisenfall ist Widerstandsfähigkeit zu erwarten

Ein Kommentar von Virginie Wallut, Director of Real Estate Research and Sustainable Investment bei La Française Real Estate Managers





Der Ausbruch von Covid-19 hat die Sicht auf Nachhaltigkeitsrisiken verändert und die Diskussion über die rein klimabedingten Risiken sowie ihrer wachsende Bedeutung im Laufe der Zeit erweitert. Aufgrund ihrer unmittelbaren Auswirkungen sind Gesundheitsrisiken zu einem wichtigen Diskussionsthema geworden.





Sicherlich ist dieses neu entfachte Interesse an der sozialen Komponente von ESG eine Bestätigung dafür, dass die Stabilität der Städte für uns alle bedeutsam ist. Die Krisenresistenz kann nicht vollständig vorhergesagt, aber sie kann - und sollte - antizipiert werden. Als Vermögensverwalter mit einem langfristigen Investmentansatz prüfen wir sorgfältig die Folgen, die unsere Investitionen auf die Gesellschaft von morgen haben können.





Unsere Verantwortung besteht nicht nur in der Verwaltung von Immobilieninvestments, sondern auch darin die Voraussetzungen für eine gemeinsame Zukunft zu schaffen. Dies gilt insbesondere für den notwendigen Übergangsprozess angesichts des Klimawandels und anderer wichtiger gesellschaftlicher Herausforderungen. Immobilien geben unseren Städten ihre wesentliche Struktur und bilden das Herzstück der städtischen Gesellschaft. Sie können sowohl das Problem als auch die Lösung sein. Um sowohl sinnvolle als auch dauerhafte Resultate zu erzielen, hat La Française einen Strategieplan aufgestellt, in dessen Zentrum soziale und ökologische Hebel als treibende Kraft wirken.





Wir haben drei Prioritäten für unsere Immobiliensparte definiert:

* Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen durch die Förderung des umfassenden Einsatzes erneuerbarer Energien und die Begrenzung unseres eigenen Energieverbrauchs gemäß den neuen Anforderungen des "décret tertiaire" (Verordnung über die Verringerung des Energieverbrauchs im tertiären Gebäudesektor in Frankreich).