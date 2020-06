Ölpreise steigen deutlich - Förderstreit scheint beendet

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag mit der Hoffnung auf ein Ende des Förderstreits zwischen großen Ölnationen deutlich gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 41,20 US-Dollar. Das waren 1,21 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 86 Cent auf 38,27 Dollar.

Auslöser der Kursgewinne waren Medienberichte, wonach Forderungen der beiden Ölriesen Saudi-Arabien und Russland nach einer schärferen Einhaltung vereinbarter Produktionsziele erfüllt werden. Ihre Kritik richtet sich offenbar vor allem an den Irak, der sich in der Vergangenheit nicht an vereinbarte Förderkürzungen gehalten haben soll. Die Kürzungen wurden innerhalb des Verbunds Opec+ vereinbart, um den Preisverfall am Erdölmarkt in den Griff zu bekommen.