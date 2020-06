NEW YORK (dpa-AFX) - Deutlich besser als erwartete Daten vom Arbeitsmarkt werden die US-Börsen am Freitag weiter beflügeln. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn 2,5 Prozent höher auf 26 930 Punkte. Damit läuft der Dow auf ein Wochenplus von rund 6 Prozent zu. Das wäre der größte Wochengewinn seit Anfang April.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannte sich im Mai in der Corona-Krise leicht, während Analysten im Schnitt einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosenquote erwartet hatten. Diese fiel jedoch von 14,7 Prozent im Vormonat auf 13,3 Prozent. Erwartet wurde im Mittel ein deutlicher Sprung auf 19,0 Prozent. So zog die Beschäftigung deutlich an. Außerhalb der Landwirtschaft kamen rund 2,5 Millionen Stellen hinzu. Hier hatten Analysten hingegen mit einem Rückgang um im Schnitt 7,5 Millionen gerechnet.