NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt scheinen die Corona-Sorgen derzeit wie weggeblasen. Am Freitag ging es im frühen Handel nach einer extrem positiven Überraschung am US-Arbeitsmarkt weiter bergauf.

Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte erneut auf ein Rekordhoch und notierte zuletzt mit plus 1,43 Prozent auf 9767,44 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,10 Prozent auf 3177,72 Zähler hoch.