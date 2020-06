Portfoliocheck: Bausch Health ist für Mario Gabelli mehr als einen zweiten Blick wert

Amazon und Bausch Health befinden sich auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot.

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig auf aktien-mag.de für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der bekanntesten Value Investoren unserer Zeit unter die Lupe.Bei meinem 91. Portfoliocheck befasse ich mich mit, einem Value Investor , der bei Roger Murray, Benjamin Grahams Nachfolger als Professor an der Columbia Universität, in die Lehre ging und eine ganz eigene Value Investing-Erfolgsformel kreiert hat: Er bestimmt den Marktwert eines Unternehmens aus Sicht eines strategischen Käufers. Hierzu ergänzt er den Zerschlagungswert eines Unternehmens um eine strategische Übernahmeprämie und erweitert das Ergebnis um eine Zeitkomponente, den Katalysator. Als Katalysator oder Trigger definiert Gabelli Ereignisse, die zu einem schnellen Anstieg des Marktpreises führen und so die Diskrepanz zwischen intrinsischen Unternehmenswert und Börsenpreis abbauen. Das können zum Beispiel Gesetzesänderungen sein, neue Technologien, der Einstieg aktivistischer Investoren oder der Spin-off von Unternehmenssparten Obwohl der Industriesektor mit 30% Anteil Gabellis am stärksten gewichteter Sektor blieb, gab es im ersten Quartal 2020 in seinem Depot ordentlich Bewegung. Beibrach er seine Spekulation auf einen Extragewinn bei der anstehenden Übernahme durchab, nachdem der Juwelier in der Coronakrise massiv unter Druck kam. Vorausschauend, denn inzwischen gibt es sogar Gerüchte, LVMH wolle den Übernahmepreis nochmal neu verhandeln.Die größte Auswirkung auf der Kaufseite hatte Gabellis kräftiges Aufstocken beiund auch beim Chemieunternehmenbaute er seine Position um 67% aus. Beim kanadischen Gesundheitskonzern[WKN: A2JQ1X], die ich ja auch schon länger als aussichtsrieche Turnaorund-Spekulation begleite, stockte er seine bisher kleine Anfangsposition massiv um 1.366% auf.