Steigende Nachfrage nach Dating Apps während Corona

Die Auswirkungen der Corona Pandemie werden medial hauptsächlich in Bezug auf die Wirtschaft beleuchtet. Doch auch das Privatleben bleibt nicht unbeeinflusst von der Krise. Gerade in puncto Partnersuche und Dating haben sich die Möglichkeiten drastisch reduziert. Dieser Artikel erklärt, wie es in der Coronazeit um Dating Apps steht und warum deren Bedeutung aktuell weit über die bloße Unterhaltung hinausgeht.