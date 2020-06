Gesünder Leben nach Corona?

Selten war das Thema Gesundheit so brisant und allgegenwärtig wie es während der aktuellen Corona Pandemie der Fall ist. Viele Menschen machen sich große Sorgen um sich selbst, aber auch um ihre Angehörigen, die altersbedingt zur Risikogruppe gehören. Es stellt sich die berechtigte Frage: Wird Corona ein Umdenken in der Gesellschaft bewegen, das uns langfristig zu einem gesünderen Lebensstil verhilft?

Corona stellt die Gesundheit in den Mittelpunkt

Die Corona Krise zwingt uns quasi dazu, uns mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen. Tagtäglich wird von Infektionen und Todesfällen berichtet, sodass man nicht umhin kommt, einmal über die eigenen Gesundheit und deren Wert nachzudenken. Den meisten Menschen ist mehr als deutlich bewusst, dass auch sie an Covid-19 erkranken können, und zwar selbst dann, wenn sie nicht zur Risikogruppe zählen. Das Virus ist im Einzelfall zwar kein Grund zur Panik, verläuft es doch häufig sehr harmlos, führt aber dennoch dazu, dass eine gute Gesundheit als weniger selbstverständlich wahrgenommen wird. So mancher nimmt diesen „Warnschuss“ sicherlich zum Anlass, um gute Vorsätze zu fassen und sich vorzunehmen, künftig besser auf seine Gesundheit zu achten. Wer sich jedoch beispielsweise zu Silvester schon einmal eine große Veränderung im eigenen Verhalten vorgenommen hat, weiß, dass solche Vorsätze nicht immer in die Tat umgesetzt werden.

Diese sinnvollen Verhaltensweisen fördert Corona

Beobachtungen und Umfragen zeigen, dass die Corona Pandemie folgende sinnvollen Verhaltensweisen, die zu einem gesünderen Leben beitragen, fördert:

Hände waschen

Das Händewaschen gehört zur Krisenzeit zum guten Ton. Der Großteil der deutschen Bevölkerung wäscht sich derzeit deutlich öfter die Hände und geht dabei gründlicher vor als bislang gewohnt.

Sensibilität für Symptome

Während man leichten Husten, Schnupfen oder Fieber noch vor einigen Monaten nicht zwingend ernstgenommen hat, ist die Sensibilität für solche Symptome definitiv angewachsen. Menschen beobachten ihren Gesundheitszustand genauer und ziehen frühzeitiger einen Arztbesuch in Betracht.

Abstand

Auch die Sensibilität für die Symptome, die andere Menschen zeigen, hat sich erhöht. Wenn heute jemand niest oder hustet, macht man quasi automatisch einen Schritt zurück, um eine größere Distanz zwischen sich und diese Person zu bringen. Das Einhalten eines gewissen Abstands schützt dabei nicht nur vor Corona, sondern vor sämtlichen Erregern, die mittels Tröpfchen übertragen werden.