Goldstein Consulting erneut als eine der besten Wirtschaftsprüfungs-gesellschaften Deutschlands ausgezeichnet

Im aktuellen Test des Manager Magazins wurde Goldstein Consulting zum dritten Mal in Folge als eine der besten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deutschlands ausgezeichnet. Weiterhin kann sich das Team um Annette Goldstein 2020 zum ersten Mal über eine der Spitzenplatzierungen im Test des Handelsblatts freuen. Besonders positiv hervorgehoben wurde die Berliner Kanzlei dabei in den Bereichen Rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung.

Annette Goldstein ist mit ihrem Unternehmen Goldstein Consulting wieder in die Spitzengruppe der Manager-Magazin-Studie „Beste Wirtschaftsprüfer“ aufgenommen worden. Die Wirtschaftsprüfungs­gesellschaft erreichte dabei zum dritten Mal in Folge die Bewertung „exzellent“. Das ist bislang nur einem anderen Unternehmen gelungen.

Die Untersuchung bescheinigt der in Berlin ansässigen Kanzlei weit überdurchschnittliche Leistungen in den Bereichen Rechnungslegung, Jahresabschlussprüfung, analytische Fähigkeiten und Team- und Umsetzungsfähigkeit. Durchgeführt wurde sie vom Manager Magazin in Zusammenarbeit mit der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB).

Bestnoten auch vom Handelsblatt

Auch in dem Test „Beste Wirtschaftsprüfer 2020“ des Handelsblatts wurde Goldstein Consulting mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet. Im Rahmen der Untersuchung wurden insgesamt 802 Wirtschaftsprüfer getestet. 106 davon erreichten die Bestenliste. Untersucht wurden unter anderem Rechnungslegung, Jahresabschlussprüfung, Steuergestaltungsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, IT-Beratung, Rechtsberatung, Sanierungsberatung und digitale Transformation.

Das Magazin führte die Studie, in deren Rahmen außerdem noch 4.189 Steuerberater geprüft wurden, in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen S.W.I Finance durch. Der einmal jährlich durchgeführte Test soll zu mehr Markttransparenz beitragen und Interessenten die Auswahl eines Anbieters erleichtern. Im Fokus stehen dabei Wirtschaftsprüfer für den Mittelstand.

Bei Goldstein Consulting freut man sich über die neue Auszeichnung. „Meine Mitarbeiter und ich sind stolz auf das Gütesiegel und blicken einer weiterhin spannenden und erfolgreichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden entgegen.“, so Firmengründerin Annette Goldstein.

Über Goldstein Consulting

Annette Goldstein verfügt über 30 Jahre Branchenerfahrung, die sie unter anderem bei Ernst & Young, einer der größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt, gesammelt hat. Die Goldstein Consulting GmbH gründete sie im Jahr 1998. Das Unternehmen hat sich auf Mittelständler, kommunale Unternehmen und Startups spezialisiert. Zu seinen Dienstleistungen gehören unter anderem Jahresabschlussprüfungen, Buchhaltungen, Jahresabschlusserstellungen, Gehaltsabrechnungen, Steuererklärungen sowie Unternehmensbewertungen.

Kontakt

Goldstein Consulting GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Fasanenstraße 77

10623 Berlin

Webseite: https://goldsteinconsulting.de

Email: office@goldsteinconsulting.de