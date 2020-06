WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Freitag mit einem kräftigen Kurssprung ins Wochenende verabschiedet. Der ATX legte um 4,02 Prozent auf 2485,00 Punkte zu und beendete damit den vierten Handelstag in Folge mit starken Kursgewinnen. Der Juni lässt sich gut an - der österreichische Leitindex verbuchte in den ersten vier Handelstagen des Monats ein Plus von mehr als elf Prozent.

Die Wiener Börse hatte sich bereits am Morgen stark gezeigt. Der besser als gedacht ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht gab dem ATX am Nachmittag einen weiteren Schubs nach oben. "Auch wenn damit noch längst nicht der Einbruch im April ausgeglichen ist und die ausgewiesene Arbeitslosenquote nicht die gesamte Unterbeschäftigung erfasst, schüren die Daten Hoffnungen auf eine Wende zum Besseren", schrieb Commerzbank-Ökonom Christoph Balz in einer ersten Reaktion auf die US-Daten.