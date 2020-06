Seite 2 ► Seite 1 von 4

Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt den Abschluss der korrektiven lila 5, die ein angedeutetes EDT in Form eines Doppelzigzags mit der blauen W=12404, blauen X=10115 sowie blauen Y=13827 gebildet hat. Der Bruch der lila 0-b-Linie aus dem Big Picture passt zu der Annahme einer abgeschlossenen schwarzen 1.Die schwarzen 2 scheint ein Flat zu bilden mit blauer A=7959 (Doppelzigzag mit orangener W=11669, orangener X=12279, orangener Y=7959) sowie laufender blauer B (bisher 12863; Flat-X-Zigzag mit grüner W=11339, grüner X=10159, grüner Y bisher 12863) mit Zielbereich zwischen orangener 0-b-Linie (derzeit 1294x) und dem bisherigen Allzeithoch 13827. Nach Erreichen des Zielbereichs der blauen B ("Rette-sich-wer-kann"-Marke) könnte eine allfällige blaue C auf direktem Weg in den Zielbereich der schwarzen 2 unterhalb 3588 eindringen (blauer Pfad).Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX hat bei 13827 einen vollständigen Aufwärtsimpuls und damit eine schwarze 1 auf der Jahrhundert-Zeitebene beendet. Der scharfe Rücklauf seit dem Allzeithoch ist korrektiv und als Startbewegung der schwarzen 2 einzuordnen.Die schwarze 2 bildet vermutlich ein Flat mit blauer A=7959 (Doppelzigzag; orangene W=11669, orangene X=12279, orangene Y=7959) sowie laufender blauer B (bisher 12863) mit Zielbereich zwischen der orangenen 0-b-Linie (derzeit bei 1294x) und dem Allzeithoch 13827.Die blaue B (bisher 12863) scheint ein Flat-X-Zigzag mit laufender grüner Y (bisher 12863; grüne W=11339, grüne X=10159, grüne Y bisher 12863) bilden. Die grüne Y (rote A=11834, rote B=11514, rote C bisher 12863) kann jederzeit fertig werden. So kurz vor der orangenen 0-b-Linie dürfte sich aber der DAX nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen und direkt zur "Rette-sich-wer-kann"-Marke der blauen B vordringen. Hier kann dann sowohl die gesamte blaue B als auch erst deren orangene Alt: A abgeschlossen werden.