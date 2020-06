Es scheint an den Börsen derzeit die Auffassung Konsens zu sein, dass die Kurse viel zu hoch stehen für die üble Lage, in der sich die Wirtschaft derzeit befindet

04.06.2020 - In den USA ist die Arbeitslosenquote von 3,5% im Februar auf 14,7% gestiegen und die Haushaltsexperten des Kongresses gehen von einem Verlust an Wirtschaftsleistung in Höhe von 16 Billionen Dollar über die nächsten 10 Jahre aus. Frankreich rechnet mit einer Schrumpfung der Wirtschaft von -11% in diesem Jahr; China gibt schon gar keine Wachstumsziele mehr aus. Und ja, der DAX ist nun von seinem Tiefpunkt aus wieder um 45% gestiegen.

In der Tat steckt derzeit eine Menge Hoffnung in den Kursen. Das ist grundsätzlich nicht verwunderlich, denn nach Platon gehört das Hoffen, also die Erwartung des Guten auch in einer unglücklichen Gegenwart, zum Wesen des Menschen (Philebos 39E). Wenn also Hoffnung das zentrale Fundament ist, müssen wir uns zunächst einmal den Begriff selbst näher ansehen, der – in der Finanzliteratur – ein eher stiefmütterliches Dasein fristet. Der Begriff der Hoffnung wird durch das Alte Testament ins europäische Denken eingeführt: Im Bund zwischen Jahwe und Israel wird allerlei versprochen, insbesondere ein schöner Landgewinn (Immobilie mit Milch und Honig!) nebst Überwindung des Todes. Bis zum Eintreffen dieser Verheißung gilt es aber, viel Sitzfleisch mitzubringen (Jer 14,21) (und für den Fall, dass er es nicht mehr erleben sollte, findet der Mensch dennoch Trost in der auf Gott hoffenden Gemeinschaft (Ps 73, 23-26)). Diese Lösung ergibt sich insbesondere angesichts der immer wieder ärgerlichen Frage nach dem Glück der Gottlosen (Ps 73,3; Jer 12,1ff.). Unter den Frommen hat allein Hiob alle Hoffnung verloren (4,6; 15,4) – aber eine Vertiefung dieses Themas unter dem Blickwinkel der Corona-Krise würde hier zu weit führen.

Festhalten können wir also, dass jede Hoffnung einen Glauben zur Voraussetzung hat. Je fester der Glaube, desto einfacher das Leben. Die für uns relevante Frage lautet also: Welcher Glaube trägt derzeit die Finanzmärkte? Und wie fest und wie realistisch ist dieser Glaube?