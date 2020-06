Die Erholung an den Aktienmärktenging im Mai weiter. Die Optimisten behielten weiterhin die Oberhand und die Hiobsbotschaften verhallten ungehört.

Die Optimisten behielten weiterhin die Oberhand und die Hiobsbotschaften vom Arbeitsmarkt, düstere Konjunkturaussichten sowie die ersten Warnhinweise von Unternehmen, die sich in Folge der Corona-Pandemie in einer wirtschaftlich schwierigen Lage befinden, verhallten ungehört. Die großen Leitindizes S&P 500, STOXX 600 Europe und DAX stiegen um 4,5%, 3,0% und 6,7% im Wert. Der MSCI China verlor sogar 0,8%, wohingegen der MSCI Griechenland 3,7% hinzugewann. Zu den großen Gewinnern gehörten wieder die Technologieunternehmen: Der AI Leaders Fonds, der in Unternehmen mit Fokus auf künstliche Intelligenz investiert, stieg um 12,5%. Ähnlich erfolgreich war der Cyber Security Sektor, der ebenfalls 8,5% hinzugewinnen konnte, und der seit Mai ein Bestandteil unseres Portfolios ist.

04.06.2020 - Die Erholung an den Aktienmärkten, angetrieben von den ersten Lockerungsmaßnahmen sowie der Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung, ging im Mai weiter. Unterstützt wurde der Aufschwung an den Märkten durch staatliche Hilfsprogramme und die Liquiditätsspritzen der Zentralbanken.

Auf der Anleihenseite zeigte sich ebenfalls eine gewisse Entspannung: Die Renditen italienischer Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren fielen von 1,76% auf 1,48% und die Renditen im gleichen Laufzeitsegment in Portugal fielen von 0,81% auf 0,50%. Ein ähnliches Bild zeigte sich in den Emerging Markets Ländern: Emerging Markets Local Currency Sovereigns und Unternehmensanleihen in USD aus den Emerging Markets stiegen im Portfolio um 1,5% und 2,5% im Wert. Insgesamt gewann der Fonds Multi-Asset Global 5 im Mai 0,68% (institutionelle Anteilscheinklasse) bzw. 0,66 % (private Anteilscheinklasse) hinzu. Für die kommenden Wochen bleiben wir aufgrund der Wiederbelebung der Wirtschaft, insbesondere in Europa, neutral in unserem internen Aktienmarktausblick.

Aktuell ist es zu früh, einen umfassenden Lagebericht der Wirtschaft zu erwarten. Die Hilferufe mittelständischer Unternehmen und vieler Einzelunternehmer in Deutschland sollten allerdings Warnhinweise sein, dass die derzeitige Aktienmarkteuphorie nicht nachhaltig sein könnte. Am Monatsende Mai konnten schon 6 DAX-Unternehmen auf ein positives Aktienjahr 2020 blicken und der Technologieindex Nasdaq 100 steht kurz vor neuen Höchstwerten. Anbetracht der wirtschaftlichen Sorgen weltweit, der Störung vieler Produktionsketten, des Strukturwandels in vielen Branchen und der Sorgen um zunehmende Schuldzuweisungen (insbesondere zwischen China und USA) sollten Kursrückschläge daher nicht ausgeschlossen werden.







