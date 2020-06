Die Pandemie entwickelt sich weniger schlimm als befürchtet. An den Börsen wird eine Erholung bereits vorweggenommen.

Die Konjunkturdaten zeigen es immer deutlicher: Die US-Wirtschaft wird im 2. Quartal 2020 einen extremen Wachstumseinbruch erleiden. Für April weist das Bureau of Economic Analysis (BEA) ein Minus von 13,6% bei den Konsumausgaben aus. Selbst bei einer Erholung des Konsums ab Mai dürfte für den Quartalsdurchschnitt ein Rückgang von rund 45% resultieren (annualisiert gegenüber Q1). Für das BIP insgesamt halten wir daher an unserer Erwartung eines Minus in ähnlicher Grösse fest.

So kräftig der Absturz auch ausfallen dürfte, so schnell sollte aber eine Erholung einsetzen. Rückenwind gibt es dabei vor allem von den staatlichen Unterstützungsleistungen in Form von Direktzahlungen (Schecks) und Arbeitslosengeld. Für eine Reihe an US-Haushalten werden dadurch die finanziellen Einbussen infolge des Arbeitsplatzverlustes zwar nur teilweise ausgeglichen. Andere profitierten aber umso mehr. Das liegt unter anderem an der üppig ausgestatteten Arbeitslosenunterstützung, die Washington zusätzlich zu den regulären Hilfen der Bundesstaaten auszahlt. Mit dem Pauschalbetrag von 600 USD pro Woche stehen vor allem Bezieher niedriger Einkommen nun trotz Jobverlust finanziell besser da als vor der Krise. Dank dieses finanziellen Rückenwindes dürften die US-Bürger die in den vergangenen beiden Monaten zurückgestellten Käufe bald nachholen.

Durch die staatlichen Hilfsleistungen verliert auch die in die Höhe geschossene Arbeitslosigkeit einen Teil ihres Schreckens. Schon für April hatte das Bureau of Labor Statistics mit Jobverlusten in Höhe von 20,5 Mio. und einer Rekordarbeitslosenquote von 14,7% ein kritisches Bild gezeigt. Die Mai-Zahlen dürften noch schlimmer ausfallen. Die gestiegene Arbeitslosigkeit belastet zwar die privaten Haushalte, bringt die Verbraucherstimmung aber dank der staatlichen Hilfen nur relativ wenig unter Druck. Das zeigt die Verbrauchervertrauensumfrage des Conference Board deutlich. So hat sich die Einschätzung zum Arbeitsmarktumfeld bereits wieder verbessert. Das trägt dazu bei, dass sich auch der Ausblick der Konsumenten aufhellt. Der Teilindex zu den Erwartungen ist im April und Mai nicht wie in Rezessionen üblich im Gleichschritt mit der aktuellen Lage nach unten gerauscht, sondern angestiegen.