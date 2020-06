Walt Disney Aktie: Der Märchenzug ist abgefahren

Nach einer fast fünf Jahre andauernden Seitwärtsbewegung sprang die Walt Disney Aktie im Frühjahr 2019 sprunghaft in die Höhe und gewann innerhalb weniger Wochen 30 Prozent an Wert. Im folgenden Frühjahr wurde diese Aufwärtsbewegung durch den Corona-Crash schlagartig unterbrochen. Schnell wurde deutlich, dass Walt Disney von der Pandemie schwer getroffen wurde. Beispielsweise musste Freizeitsparks zu Beginn der Pandemie ihre Tore schließen. Der Kurs der Walt Disney Aktie halbierte sich innerhalb kürzester Zeit.

Doch nun können Aktionäre wieder ein wenig aufatmen. Die Walt Disney Aktie hat von der Erholungsbewegung im Anschluss an den Corona-Crash stark profitiert und sich deutlich erholt. Mittlerweile liegt der Aktienkurs nur noch 20% unter dem Allzeithoch. Besonders freuen dürften sich diejenigen, die zu Tiefstkursen eingestiegen sind und nun auf Kursgewinnen von fast 50% (!) sitzen. Viele Aktionäre stehen aber weiter zweifelnd an der Seitenlinie und fragen sich, ob die Kurserholung gerechtfertigt ist und sich der Kauf der Walt Disney Aktie jetzt noch lohnt. Die möglicherweise überraschende Antwort erfährst du in dieser Aktienanalyse.

Walt Disney Aktie Logo Land USA Branche Unterhaltung Isin US2546871060 Marktkapitalisierung 201,5 Milliarden € Dividendenrendite 1,4% Stabilität Dividende 0,92 von max. 1,0 Stabilität Gewinn 0,89 von max. 1,0

Das Geschäftsmodell: So verdient Walt Disney Geld

Die Walt Walt Disney Company ist ein in der Unterhaltungs- und Medienbranche stark diversifiziertes US-amerikanisches Medienunternehmen. Neben der Filmproduktion spielen unter anderem auch TV-Netzwerke, Streaming Services, Bücher, Videospiele und Freizeitparks eine wichtige Rolle. Letztere sind beliebte Ausflugsziele in den USA, Frankreich, China und Japan.

Walt Disney kategorisiert seine Aktivitäten in vier verschiedene Unternehmenssegmente. Etwa dreiviertel des gesamten Umsatzes verdient Walt Disney mit den zwei größten Geschäftsbereichen „Parks, Experiences & Products“ sowie den „Media Networks“:

Das erste Segment beinhaltet die Freizeitparks und die Kreuzfahrtlinie Walt Disney Cruise Line. In diesem Segment erzielt Walt Disney Umsätze durch Eintrittskarten und Hotelaufenthalte, sowie die Essens- und Getränkeverkäufe in den Parks. Dazu kommen die Einnahmen aus den Kreuzfahrten.

Das Segment Media Networks beinhaltet die TV-Sender, wie zum Beispiel Walt Disney, ABC, National Geographic und ESPN. Dieses Segment generiert primär Einnahmen aus Partnergebühren, Werbung und Lizenzgebühren. Die Partnergebühren sind Gelder, die der Kabelanbieter and den Besitzer der gesendeten Inhalte (in diesem Fall Walt Disney) zahlt.

Das restliche Viertel des Umsatzes wird durch die Segmente Studio Entertainment und Direct-to-Consumer & International generiert. Studio Entertainment bezieht sich auf die Produktion und den Vertrieb von Filmen. Zu Dieser Kategorie gehören unter anderem die Tochterunternehmen Walt Walt Disney Pictures, Twentieth Century Fox, Marvel, Pixar und Lucasfilm.

Unter die Direct-to-Consumer & International Kategorie fallen die Internationalen Versionen der TV-Sender und die Streaming Services Disney+, Hulu und ESPN+. Dieses Segment beeindruckt mit starken Wachstumsraten, ist aber bisher noch defizitär:

Einstieg in die Streaming Branche mit Disney+ und Hulu

Im November des Jahres 2019 wurde der neue Streaming Dienst Disney+ gestartet. Das Angebot stieß sofort auf Anklang und konnte dementsprechend beeindruckende Wachstumsraten vorweisen. Mittlerweile hat Disney+ 54.5 Millionen Abonnenten (Stand 4. Mai 2020). Außerdem hält Walt Disney noch 67 Prozent an einer weiteren Streaming Plattform Namens Hulu. Die restlichen 33 Prozent befinden sich momentan noch im Besitz von Comcast. Es wurde aber bereits eine Einigung erzielt, die vorsieht, dass Comcast an Walt Disney die restlichen Anteile zu einem späteren Zeitpunkt an abtritt. Walt Disney besitzt darüber hinaus noch den Streaming Dienst ESPN+, welcher allerdings deutlich kleiner als die anderen Plattformen ist. Damit ist Walt Disney ein ernst zunehmender Player in der Streaming Branche. Auch wenn der Konkurrent Netflix zahlenmäßig bei den Abonnenten noch deutlich die Nase vorn hat, wie die folgende Grafik zeigt.

Die äußerst positive Annahme von Disney+ bei den Kunden und die schnelle Expansion zeigen aber, dass Walt Disney durchaus Potenzial hat in dieser Branche mitzuspielen. Ein großer Wettbewerbsvorteil von Walt Disney ist der Besitz der wertvollen Marken und Filmstudios. Zu den Schwergewichten zählen hier neben den Produktionen aus dem Hause Walt Disney auch die Marvel Studios, Pixar und Star Wars. Die Produktionen aus diesen Studios und das zugehörige Medien Franchise sind so wertvoll, weil sie eine loyale Fanbasis besitzen. Bietet Walt Disney diese Inhalte exklusiv auf den eigenen Plattformen an, kann das Unternehmen Kunden von anderen Streamingdiensten auf seine eigenen Plattformen locken.

So profitabel ist Walt Disney

Diese immateriellen Vermögenswerte sind maßgeblich für den Erfolg von Walt Disney verantwortlich. Das zeigt sich auch in der Entwicklung des Gewinns. Den Gewinn und Cash Flow pro Aktie konnte Walt Disney in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigern. Nicht zuletzt waren hierfür auch Aktienrückkäufe verantwortlich. Diese wurden allerdings, anders als bei manchen anderen Unternehmen, nicht nur mithilfe neuer Schulden, sondern auch aus Teilen des Free Cash-Flows finanziert.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

In der Grafik siehst du für die Prognose 2020 einen deutlichen Rückgang bei Gewinn und Cash Flow. Schuld daran sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die Walt Disney stark getroffen hatten. Beispielsweise mussten Freizeitsparks schließen und Kreuzfahrten eingestellt werden. Dadurch gingen schlagartig Umsätze aus diesen Segmenten verloren, während Teile der Kosten weiter auflaufen. Wenn die Umsätze stärker sinken als die Kosten, dann sinkt die Gewinnmarge ebenfalls. Das erkennst du in der folgenden Grafik anhand des Absinkens der Operativen Marge.

Dennoch gibt es Anlass zum Optimismus. So profitieren die Streaming Dienste von der Tatsache, dass die Menschen einen Großteil ihrer Zeit zuhause verbringen. Einige der Neukunden dürften ihr Abo auch nach der Pandemie behalten, was die Zuwachsrate der Streamingdienste begünstigt. Besonders in der jungen Phase in der sich Walt Disney+ noch befindet, ist eine zügige Steigerung der Nutzerzahlen essenziell, um sich am Markt zu positionieren. Ein weiterer Lichtblick ist, dass sich Walt Disney nach der Krise zügig erholen dürfte, denn auch das Geschäftsmodell der schwer getroffenen Segmente ist langfristig gesehen weiterhin intakt. Das Unternehmen muss die Flaute „lediglich aussitzen“. Das ist wegen des Kapitalbedarfs für viele Unternehmen jedoch leichter gesagt als getan. Doch hat Walt Disney einen guten Zugang zum Kapitalmarkt und sich gegen die Folgen der Corona-Krise bereits mit frische aufgenommenen Geld gewappnet. Außerdem wurde die Dividende für das erste Halbjahr ausgesetzt. Dadurch hat sich Walt Disney ein ordentliches Cash-Polster aufgehäuft, um die Krise zu überstehen.

Ist die Dividende der Walt Disney Aktie sicher?

Noch vor einigen Monaten hätte ich diese Frage mit einem überzeugten „Ja“ beantwortet. Leider hat die Corona-Pandemie vieles, das vor kurzem noch als sicher galt, mit einem Fragezeichen versehen.Und nachdem die Dividende tatsächlich ausgesetzt wurde, kann sie ja kaum sicher sein. Ich möchte allerdings etwas differenzieren. Es ist korrekt, dass Walt Disney die negativen Auswirkungen der Krise spürt. Das liegt schlichtweg daran, dass ein großer Teil des Umsatzes und Gewinns auf das Segment mit den Freizeitparks und der Kreuzfahrtlinie entfällt. Diese sind nicht gerade für ihre niedrigen Eintrittspreis bekannt. Walt Disney ist also davon abhängig, dass seine Kunden genug verfügbares Einkommen für Unterhaltungszwecke haben. In einer schlechten wirtschaftlichen Lage kann die Nachfrage durchaus einbrechen.

Walt Disney Dividendenhistorie

Der Ausbruch des Coronavirusist ist jedoch keine gewöhnliche Rezession. Stattdessen hat die Pandemie die Umsätze einige Branchen fast vollständig ausradiert. Gott sei Dank ist das Auftreten einer solchen Pandemie ein Ereignis mit Seltenheitswert, das sich hoffentlich für eine lange Zeit nicht wiederholen wird. Deshalb sehe ich in Walt Disney weiterhin eine solide Dividenden-Aktie, die ihre Aktionäre nach Überwinden der Corona-Krise erneut mit steigenden Dividenden verwöhnen wird. Dann generiert Walt Disney auch wieder stabile und hohe Cash-Flows wie in den Jahren zuvor, was du in der folgenden Grafik anhand der Tilgungskraft siehst. Sie zeigt an, wie viel vom Free Cash-Flow nach der Dividendenzahlung noch übrig bleibt.

Bei Walt Disney warn die Dividenden bisher stehts reichlich durch den Free-Cash-Flow gedeckt , und ich gehe davon aus, dass Walt Disney in den kommenden Jahren wieder zu diesem Normalzustand zurückkehren wird. Die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung ist für mich nur eine Frage der Zeit.

Ich würde die Dividende von Walt Disney trotz der Aussetzung der Zahlung deshalb sogar als sicher bezeichnen. Meiner Meinung nach Dividenden nur dann unsicher, wenn sie auf lange Sicht nicht vom Gewinn und Cash-Flow des Unternehmens gedeckt sind. Das betrifft beispielsweise Unternehmen mit Dividenden, die nicht durch den Cash-Flow aus ihrem Geschäftsmodell gedeckt werden. Solche Dividenden sind nicht nachhaltig. Auf Walt Disney trifft dies nicht zu. Die Dividende ist in normalen Zeiten durch die Ertragskraft gedeckt. Das Argument, dass eine Dividende auch in Krisenzeiten sicher sein muss, trifft meiner Auffassung nach auf diese Sondersituation nicht zu. So hat Walt Disney in der Finanzkrise im Jahr 2008/09 beispielsweise weiterhin Dividende gezahlt. Walt Disneys Geschäftsmodell ist krisensicher, was eine „gewöhnliche“ Rezession angeht.

Ist die Walt Disney Aktie günstig bewertet?

Der Preis der Walt Disney Aktie hat sich deutlich vom Tiefpunkt erholt. Aktuell steht der Kurs bei 125 USD. Die fairen Werte, die der Aktienfinder ermittelt, liegen jedoch deutlich tiefer. Besonders die erwartete Verschlechterung des Ergebnisses im laufenden Geschäftsjahr zieht die fairen Werte in die Tiefe. Am Tiefpunkt des Jahres 2020 liegen die fairen Werte je nach Bewertungsmaßstab zwischen 9 USD und 50 USD. Demnach wäre die Aktie also stark überbewertet. Jedoch ist das Geschäftsjahr 2020 für die Bewertung nicht aussagekräftig, da sich die Gewinne und Cash-Flows in den kommenden Jahren vermutlich deutlich erholen werden. Dennoch kannst du erkennen, dass auch im Jahr 2021 die erwarteten Gewinne und Cash-Flows noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau liegen werden. Deshalb liegen auch die fairen Werte des Jahres 2021 noch weit unter dem momentanen Preis der Aktie.

Ich halte die Aktie aus diesem Grund für zu teuer und den starken Kursanstieg der letzten Wochen nicht gerechtfertigt. Die Aktie hat den größten Teil der Kursverluste wettgemacht, obwohl das Geschäft nach wie vor negativ betroffen ist. Das Argument, dass die Aktie unterbewertet ist, weil sie unter dem Preis vor der Corona-Krise gehandelt wird, sehe ich kritisch. Schaust du dir die Dynamische Bewertung im Aktienfinder an, erkennst du, dass die Walt Disney Aktie bereits an ihren Höchststand hoch bewertet, wenn nicht sogar überbewertet war. Den aktuellen Preis würde ich als gerechtfertigt ansehen, wenn Walt Disney keine negativen Auswirkungen durch die Pandemie erfahren hätte. Das ist aber nicht der Fall. Heute bereits einen hohen Preis für ein Unternehmen zu bezahlen, welches vermutlich erst in frühestens drei Jahren auf das Vorkrisenniveau zurückkehren wird, erscheint mir gewagt.

Fazit: Die Walt Disney Aktie ist momentan kein Kauf

Trotz der unbestrittenen Qualität des Unternehmens halte ich die Walt Disney Aktie aktuell für zu teuer. Zwar glaube ich an den langfristigen Erfolg des Unternehmens, doch scheint mir der Markt zu euphorisch zu sein und die Aktie in meinen Augen zu großzügig bewertet. Ich habe dir in dieser Analyse argumentiert, dass die Corona-Pandemie ein Einzelereignis sei und Walt Disney zwar hart getroffen wurde, den Schlag aber wegstecken wird. Der Ausbau der Streaming-Dienste – besonders Walt Disney+ – ist vielversprechend. Trotz dieser positiven Aspekte darf man die negativen Auswirkungen der Pandemie nicht komplett ausblenden, wenn es um den fairen Wert der Aktie geht. Auch wenn sich die Umsätze und Gewinne wieder erholen, so gehen sie doch zunächst empfindlich zurück mit der Folge eines Preisabschlags auf die Aktie. Dieser Preisabschlag ist meiner Meinung nach im Moment jedoch nicht hoch genug. Um auf die Frage, ob nach der Kurserholung der Zug bereits abgefahren sei zu antworten: ich meine Ja. Nur falls die Aktie erneut deutlich korrigiert, käme für mich ein Kauf in Betracht.

