Dow Jones – Es klingelt im Kässle! - Unser Dow Long Einstieg entwickelt sich äußerst erfreulich und verbucht zum Wochenschluss ein Plus von rund 1700 Punkten.

Wir haben bereits das Risiko reduziert und 50% der Position auf den Einstand nachgezogen. Heute konnte nun das nächste Kursziel von 27004 Punkten erreicht werden.

Wir müssen aber aufgrund der aktuellen Dynamik davon ausgehen, dass die Bullen direkt weiter zum Ziel der Welle iii marschieren, welches bei 29661 Punkten liegt. Auf dem Weg dorthin, kann maximal mit Korrekturen in der Größenordnung von 600 bis 1000 gerechnet werden.

Sobald möglich legen wir einen weiteren Long Einstieg nach und verschicken dazu alle Daten zum Einstieg in in einer Kurznachricht an unseren Verteiler!

Wollen Sie beim nächsten Long Einstieg auch dabei sein? Testen Sie Deutschlands akkurateste Marktanalyse mit genauen Handelsangaben kostenlos unter www.hkcmanagement.de