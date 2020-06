Denn Sweet Earth stellte heute sein neueste Produkt, ein CBD-Hand- und Körperdesinfektionsmittel (CBD Hand and Body Sanitizer) vor, das bereits im Online-Shop des Unternehmens sowie bei ausgewählten Einzelhändlern in den USA erhältlich ist! Gerade in der aktuellen Situation, da die Corona-Pandemie – insbesondere in den Vereinigten Staaten – noch lange nicht vorüber ist, könnte ein solches Produkt, glauben wir, auf großes Interesse bei den Verbrauchern stoßen.



Quelle: Sweet Earth Holdings

Zumal das Desinfektionsmittel von Sweet Earth dem Unternehmen nach über gleich mehrere Vorteile verfügt:

- Das Mittel mit einem Alkoholgehalt von 70% reinigt Hände (und andere Körperteile), indem es Bakterien, Viren und andere unerwünschte Krankheitserreger auf der Haut mit Hilfe eines äußerst feinen, schnell trocknenden Nebels eliminiert. Die Regierung Kanadas unterstützt übrigens alkoholbasierte Desinfektionsmittel als Schutz vor Bakterien und Viren – darunter auch das Coronavirus.

- Gleichzeitig enthält das Mittel Saft aus den Blättern der Aloepflanze, der für seine Feuchtigkeit spendenden, nährenden und revitalisierenden Eigenschaften bekannt ist.

- Darüber hinaus sind dem Desinfektionsmittel 10 mg CBD beigegeben, das entzündungshemmende Eigenschaften aufweist, da bekannt ist, dass CBD (Cannabidiol) Zellen verjüngt und die Zellerneuerung unterstützt.

- Das Desinfektionsmittel von Sweet Earth kann wie erwähnt zudem auch auf anderen Körperteilen angewendet sowie zur Desinfektion von externen Oberflächen verwendet werden.

Wie das Unternehmen darüber hinaus betont, ist das CBD-Handdesinfektionsmittel von Sweet Earth zudem zertifiziert vegan, frei von Parabenen, Phthalaten und Gluten.

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkennt Handdesinfektionsmittel als effektive, mobile Methode zur Handreinigung und Reduzierung von Krankheitserregern an, wie das Center for Disease Control and Prevention erklärt. Die Fachzeitschrift The National Interest hat darüber hinaus demonstriert, dass alkoholbasierte Handdesinfektionsmittel wie das von Sweet Earth in der Bekämpfung von sich einfach verbreitenden Viren jenen Mitteln überlegen sind, die nicht auf Alkohol basieren. Wie Sweet Earth zudem erklärt, erfüllt das CBD-Produkt die Richtlinien der FDA (U.S. Food and Drug Administration) für Produkte, die als angemessen für den Schutz vor Viren gelten.

Wie gesagt können wir uns vorstellen, dass dieses neueste CBD-Produkt von Sweet Earth bei den Endverbrauchern auf großes Interesse stößt und eine sinnvolle und aussichtsreiche Erweiterung des Produktangebots darstellt. Wir werden berichten, wie es bei diesem spannenden – wenn auch sicherlich riskanten – CBD-Unternehmen weitergeht!

