Zusammenbruch des Euro? – Newmont Goldcorp, Desert Gold Ventures, Kirkland Lake Gold

Die drastischen Maßnahmen der weltweiten Regierungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 führten allein innerhalb des EURO-Raumes zu einer weiteren Desintegration zwischen den wirtschaftlich stärkeren und den wirtschaftlich schwächeren Ländern. Trotz der Umsetzung und weiteren Planung von nie dagewesenen Konjunkturpaketen seitens der EU-Mitgliedstaaten und den gleichzeitigen massiven Anleihen-Aufkaufprogrammen PEPP der EZB, wird der Todeskampf des Euros immer offensichtlicher. Während die cleveren Investoren ihren Staatsanleihen an den letzten verbliebenen Käufer - genannt EZB - abstoßen, zwängt sich die freiwerdende Liquidität, trotz verschlechternden Konjunkturdaten, in die weltweiten Aktien-/Rohstoffmärkte. Gerade deshalb lohnt ein Blick in den Goldsektor, denn Gold ist im Vergleich zum Geld noch nicht von den Zentralbanken nachdruckbar.Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de