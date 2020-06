Während einige Aktienmärkte wieder neue Rekordmarken erreichen, kann der Goldpreis nicht mithalten und ist unter entscheidende Unterstützungen gefallen. Charttechnisch ist eine Fortsetzung der Korrektur nicht unwahrscheinlich, auch wenn die Aussichten mittelfristig intakt sind.

Die allmähliche Rückkehr zur Normalität hat dem Goldpreis nicht geholfen. Als Kriseninvestment ist er derzeit nicht gefragt. Daran ändert auch die erneute Auseinandersetzung der USA mit China um die Sicherheitsgesetze für Hong Kong nichts. Die sich abschwächende Corona-Krise stützt vor allem den Aktienmarkt, auch wenn die noch nie dagewesenen geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen die Inflation mittelfristig anheizen. Gold ist als Inflationsschutz derzeit nicht gefragt.

Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen.

Auch die Zentralbanken als wichtiger Marktteilnehmer am Goldmarkt haben ihre Käufe in den ersten Monaten des Jahres reduziert. Im ersten Quartal fielen sie um knapp zehn Prozent, vor allem das im Vorjahr so aktive Russland hat seine Gold-Käufe erst einmal ausgesetzt. Positiv war die Entwicklung der Gold-ETFs, die den Markt stützen. Sie sind in den vergangenen Monaten so stark wie selten zuvor gestiegen, allerdings ist die Stimmung am US-Terminmarkt noch vergleichsweise verhalten. Die Netto-Long-Positionen sind immer noch auf einem moderaten Niveau.

Gold steuert auf die nächste Unterstützung zu

Charttechnisch ist der Goldpreis dagegen angeschlagen. Die kurzfristige Aufwärtstrendlinie bei rund 1.700 Dollar wurde wieder nach unten durchbrochen. Nach diesem Bruch steuert die Feinunze auf die nächste Unterstützung bei 1.640 Dollar zu. Darunter stützt die 200-Tagelinie (rot), die allerdings schon deutlich tiefer bei 1.570 Dollar liegt. Negativ macht sich auch der sinkende MACD bemerkbar, der für eine spürbar abnehmende Dynamik steht. Für Gold-Bullen wäre daher ein erfolgreicher Test der 1.640er Unterstützung wichtig.