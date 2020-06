Marktanalyse: Warum ein DAX-V so schwierig ist (CMC Espresso 8.6.20)

Wurde wochenlang eine zweite Infektionswelle und der Abbau von noch mehr Stellen am Arbeitsmarkt erwartet, erwischte es die Vorsichtigen unter den Anlegern jetzt gleich doppelt.

Wurde in der Korrektur alles auf den Markt geworfen, was nicht niet- und nagelfest war, scheinen Anleger nun gar nicht genug von Aktien zu bekommen. Das ist das schwierige an einer V-förmigen Kurserholung.

Lesen Sie den kompletten Kommentar unter

https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/marktanalyse ...