Die Aktienmärkte am Freitag mit einer starken Rally - nach vermeintlich starken US-Arbeitsmarktdaten. Aber ein genauerer Blick zeigt, dass diese US-Arbeitsmarktdaten so falsch sind (wie die zuständige Behörde selbst zugegeben hat), dass man ihre Veröffentlichung besser hätte unterlassen sollen. Die Aktienmärkte sind nun aktuell so stark überkauft wie sie am Tief im März überverkauft waren - wie lange kann dieser parabolische Anstieg noch weiter gehen? Im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist die Euphorie und die Long-Positionierung immens hoch, wodurch eine Korrektur immer wahrscheinlicher wird. Im Fokus in dieser Woche die Fed-Sitzung - wie rechtfertigt die Fed den von ihr ausgelösten "moral hazard" der Märkte?

Das Video "Rally - nach falschen Arbeitsmarktdaten!" sehen Sie hier..