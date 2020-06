Kurz-Intermezzo von MLP im SDAX verärgert Indexfonds

Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Nur drei Wochen nach dem Aufstieg in den SDAX muss der Finanzvertrieb MLP am 22.6. den Nebenwerte-Index schon wieder verlassen.

Das ist das Ergebnis des regulären Überprüfungstermins für die gesamte DAX-Familie am vergangenen Donnerstag (4.6.). Bei einigen Indexfonds, die den SDAX in ihrem Portfolio möglichst haargenau abbilden, hat dieses kurze Gastspiel der MLP-Aktie für Verärgerung gesorgt. Der Kurz-Ausflug wirke nicht nur sehr sprunghaft, sondern verursache auch noch unnötige Transaktionskosten, heißt es. Nur gut eine Woche vor dem regulären Überprüfungstermin verkündete die Deutsche Börse am 26.5. die Aufnahme von MLP in den SDAX mit Wirkung zum 29.5., obwohl damals absehbar war, dass der Finanzvertrieb schon bald wieder weichen muss.