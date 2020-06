Märkte sind aktuell extremst überkauft - Zeit zum shorten? #videoanalyse

Kein guter Zeitpunkt für neue Longs #Videoanalyse

Bären werden gegrillt



Alle Anleger, welche stur ihren Emotionen und ihren Erwartungen folgen, wurden in den letzten Wochen und Monaten regelrecht in der Luft zerrissen. Im März hatten wir noch Weltuntergangstimmung und zahlreiche Anleger haben aus Panik nahe den Tiefs verkauft. Dann kommt noch hinzu, dass man vielleicht eine der stärksten Rallyes aller Zeiten verpasst hat und die Anstiege der letzten Woche nicht mitgenommen hat. Vielleicht noch schlimmer, wenn man ständig nur auf der Short-Seite vertreten war, um die Abverkaufswelle 2.0 zu erwischen. Die Bären wurden nämlich im Laufe der vorigen Woche ordentlich durch-gegrillt. Doch wie geht es nun weiter?



