nova funds: Wie beeinflussen Viren unser Investitionsverhalten?

Von Oliver Kämmerer, Managing Director, nova funds

Übersterblichkeit während der Finanzkrise: Die Ergebnisse einer in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichten Studie legt nahe, dass die Finanzkrise für 260.000 zusätzliche, krebsbezogene Todesfälle in den OECD-Ländern verantwortlich war. Aber auch Herzkreislauferkrankungen sind rapide angestiegen. Im europäischen Finanzzentrum London, sind zwischen 2008-09 zusätzlich mehr als 2.000 Menschen am Herzinfarkt gestorben. Die Finanzkrise war also nicht nur eine ökonomische Krise, sondern auch eine gesundheitliche Katastrophe.

Corona als Auslöser eine ökomischen Krise: Im Unterschied zur Finanzkrise ist nun eine medizinische Krise, die Coronavirus-Pandemie, der Auslöser für eine weltweite Rezession, die nach aktuellen Schätzungen des IMF im Jahr 2020 zu einem um 3% geringeren weltweiten Bruttoinlandsprodukt führen wird. Die Finanzkrise führte im Vergleich dazu nur zu einem geringfügigen Rückgang der weltweiten Wirtschaftsleistung um 0,1%. Wie auch im Jahr 2009 werden insbesondere die wirtschaftlich starken Länder des Westens überproportional betroffen sein, währenddessen Schwellenländer (insbesondere China und Indien) nur einem begrenzten wirtschaftlichen Abschwung entgegensehen.