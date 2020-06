Die TUI Aktie könnte sich aktuell langsam aus der charttechnischen Konsolidierung der jüngsten Erholungsrallye herausarbeiten. Nach dem Kurssprung auf 7,16 Euro am 27. Mai kam es zu Gewinnmitnahmen bei der derzeit enorm volatilen Reise-Aktie. Bei 4,61 Euro stoppten diese am 29. Mai und es setzte wieder eine Aufwärtsbewegung ein. Den kleineren Widerstand bei 5,47/5,62 Euro, der sich in den letzten Handelstagen im Chart der TUI Aktie ...