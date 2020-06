SFC Energy meldet am Montag einen neuen Millionenauftrag. Es sollen Wasserstoff-Brennstoffzellen zur Notstromabsicherung von Mobilfunkmasten in ein nicht näher genanntes Bundesland geliefert werden, teilt das Unternehmen aus Brunnthal bei München heute mit. Der Auftrag wird gemeinsam mit dem Kooperations- und Lizenzpartner adKor GmbH durchgeführt. Bis Ende 2020 solle die Lieferung der in Systemschränken verbauten ...